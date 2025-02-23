Мантуров: условием возвращения компаний в РФ будет заход в новые регионы

Иностранные компании, ранее ушедшие с российского рынка, в случае своего возвращения должны будут разместить торговые точки в том числе в новых регионах России - на территории Крыма, Донбасса и Новороссии, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

«Вы правы абсолютно. У нас территория Российской Федерации единая по правилам и подходам. Поэтому размещая свои подразделения, они должны иметь в виду, что не должно быть никаких лакун», - сказал он в интервью журналиста ВГТРК Павлу Зарубину.

По его словам, это может стать одним из условий для возвращения на наш рынок. Мантуров напомнил, что у России «хорошая память», и вернуться на российский рынок также легко, как иностранные производители ушли с него, не получится.

Также в случае возвращения американского Boeing важно обеспечить такие условия, при которых отечественные перевозчики в первую очередь отдавали предпочтение российским самолетам, добавил Мантуров.

Напомним, ранее первый вице-премьер подчеркивал, что в Россию смогут вновь зайти только те компании, в которых мы заинтересованы. Соответствующие заявления появились на фоне новостей о желании некоторых зарубежных фирм вновь предлагать свои услуги и товары российскому потребителю.