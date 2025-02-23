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Руководящий состав ВС РФ возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

В церемонии приняли участие заместители Министра обороны РФ, главнокомандующие видами и командующие родами войск Вооруженных Сил, а также ветераны.
2025-02-23 17:51:24
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В День защитника Отечества члены Коллегии Минобороны России возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду в память о погибших защитниках нашей Родины, сообщили в пресс-службе министерства. Ведомство также опубликовало видео с мероприятия.

По сообщению Минобороны, в этот день в Александровский сад прибыл руководящий состав Вооруженных Сил РФ. Речь идет о заместителях Министра обороны РФ, главнокомандующих видами и командующих родами войск Вооруженных Сил, а также ветеранах.

В ходе церемонии состоялась минута молчания с целью почтить память воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. В завершение военнослужащие роты Почетного караула прошли торжественным маршем, добавили в МО РФ.

Торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, проходят сегодня во всех военных гарнизонах, напомнило оборонное ведомство.

Днем также к Могиле Неизвестного Солдата возложили цветы президент России Владимир Путин и министр обороны страны Андрей Белоусов, был установлен венок из красных цветов с трехцветной лентой.

Вместе с российским лидером и министром в церемонии также участвовали военные, ветераны боевых действий и выпускники военных вузов. Министерство также поделилось видеороликом с церемонии.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #День защитника Отечества #Вторая мировая война #Вооруженные Силы РФ #могила неизвестного солдата
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