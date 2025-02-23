Путин и Белоусов возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Президент Российской Федерации Владимир Путин и министр обороны Андрей Белоусов возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День защитника Отечества.

В ходе церемонии военнослужащие Президентского полка установили к венок из красных цветов с трехцветной лентой. После этого глава государства, преклонив колено, поправил ленту венка, а затем в знак памяти постоял, склонив голову, перед Могилой.

Кроме того, в возложении приняли участие военнослужащие, ветераны боевых действий и выпускники военных вузов.

В День защитника Отечества президент вручил сотрудникам Минобороны и Росгвардии государственные награды.

Владимир Путин поздравил военнослужащих с праздником и отметил, что участники спецоперации отважно борются за правду и справедливость.