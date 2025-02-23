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Путин и Белоусов возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

В церемонии также участвовали военнослужащие, ветераны боевых действий и выпускники военных вузов.
Владимир Рубанов 2025-02-23 12:17:12
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Российской Федерации Владимир Путин и министр обороны Андрей Белоусов возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День защитника Отечества.

В ходе церемонии военнослужащие Президентского полка установили к венок из красных цветов с трехцветной лентой. После этого глава государства, преклонив колено, поправил ленту венка, а затем в знак памяти постоял, склонив голову, перед Могилой.

Кроме того, в возложении приняли участие военнослужащие, ветераны боевых действий и выпускники военных вузов.

В День защитника Отечества президент вручил сотрудникам Минобороны и Росгвардии государственные награды.

Владимир Путин поздравил военнослужащих с праздником и отметил, что участники спецоперации отважно борются за правду и справедливость.

#Москва #День защитника Отечества #Владимир Путин #возложение цветов #могила неизвестного солдата #Андрей Белоусов
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