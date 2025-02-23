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Белоусов поздравил бойцов, освободивших Улаклы

Министр обороны РФ выразил благодарность командованию и личному составу 39-й отдельной гвардейской мотострелковой Краснознаменной бригады и 1472-го гвардейского мотострелкового полка.
2025-02-23 16:11:43
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил военнослужащих, которые освободили населенный пункт Улаклы в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в МО РФ.

Глава ведомства поблагодарил командование и личный состав 39-й отдельной гвардейской мотострелковой Краснознаменной бригады и 1472-го гвардейского мотострелкового полка.

Напомним, об освобождении Улаклы в Минобороны России сообщили в воскресенье днем. Националистов из населенного пункта выбили подразделения группировки войск «Юг».

Также бойцы ВС РФ взяли под свой контроль село Новоандреевка.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#Минобороны России #ДНР #освобождение #МО РФ #поздравление #Андрей Белоусов #Улаклы
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