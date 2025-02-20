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Эксперт: Макрон и Стармер не знают, как выстраивать диалог с Трампом

Европейские лидеры находятся в состоянии растерянности.
Константин Герцев 2025-02-20 20:54:30
© Фото: Henri Szwarc, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Второй за три дня саммит европейских лидеров в Париже прошел куда скромнее первого. Генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен консультации пропустили, а большая часть политиков выступили дистанционно. В Елисейский дворец доехали только представители Румынии и Нидерландов.

И пока Россия и США решают вопрос о мире на Украине без Европы, Франция и Великобритания разрабатывают план возможных гарантий безопасности для киевского режима после окончания боевых действий.

«Мы поддерживаем Украину и возьмем на себя всю ответственность за обеспечение мира и безопасности в Европе. Это фундаментальный интерес Франции, и я являюсь его гарантом», - сказал французский президент Эмманюэль Макрон.

По данным The Telegraph, план подразумевает размещение около 30 тысяч европейских солдат в крупных украинских городах, а также переброску дополнительной авиации к границам Польши и Румынии. Но это невозможно сделать без одобрения Соединенных Штатов. Об этом, вероятно, пойдет речь на следующей неделе в Вашингтоне, куда собираются Эмманюэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер.

«Я думаю, что и Макрон и Стармер в растерянности, поэтому какого-то плана общения с Трампом у них нет. Они едут к Трампу, как на заклание, то есть надежде на то, что ситуация подскажет, как им выстраивать диалог, потому что Трамп для них - это черный ящик», - уверен доктор политических наук Андрей Манойло.

Явно не пошел на пользу Киру Стармеру его телефонный разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которого он не согласился с озвученным Дональдом Трампом мнением о необходимости проведения выборов на Украине. Раскритиковал американского лидера и канцлер ФРГ. Олаф Шольц заявил, что отрицать «демократическую легитимность» главы киевского режима - неправильно и опасно.

При этом некоторые партнеры Владимира Зеленского уже начинают осознавать провал своей многолетней русофобской политики. Так, лидер польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, который выступал за отправку европейских военных на Украину, собственное мнение изменил на противоположное.

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