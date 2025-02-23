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Путин: Россия продолжит насыщать ВС РФ новейшими образцами оружия

Стратегический курс на укрепление обороноспособности страны останется неизменным, пообещал Путин.
Ян Брацкий 2025-02-23 02:07:06
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press Global Look Press

Россия продолжит повышать боевые возможности своих Вооруженных Сил. Об этом в своем поздравлении по случаю Дня защитника Отечества заявил президент Владимир Путин.

В условиях стремительно меняющегося мира стратегический курс на укрепление обороноспособности останется неизменным, пообещал глава государства. Именно боеготовность армии является гарантией суверенитета страны, добавил российский лидер.

«Среди безусловных приоритетов - обеспечение реальных потребностей войск, участвующих в специальной военной операции. С учетом анализа боевого применения оружия и техники продолжим насыщать Вооруженные Силы новыми, современными образцами», - сказал президент.

Глава государства пообещал и впредь уделять пристальное внимание повышению уровня социального обеспечения военнослужащих.

В своем обращении Путин подчеркнул, что праздник День защитника Отечества олицетворяет собой поистине всенародную любовь и уважение к армии и флоту. К людям, для которых воинская стезя стала профессией и высоким призванием.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов добавил, что сегодня участники спецоперации доблестно сражаются с неонацизмом, обеспечивая суверенитет страны и безопасность ее граждан.

#армия #ВС РФ #Путин #оружие #День защитника Отечества #обороноспособность #Белоусов
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