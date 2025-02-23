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Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества

Глава оборонного ведомства напомнил, что 2025-й год объявлен Годом защитника Отечества.
Ян Брацкий 2025-02-23 01:25:28
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества.

Глава оборонного ведомства назвал 23 февраля поистине всенародным праздником.

«Он символизирует героическую историю России, ратные свершения тех, кто в разные времена сражался за родную землю», - сказал Белоусов.

Министр также напомнил о важном юбилее - 80-летии Победы в Великой Отечественной войне, который отмечается в этом году. Обращаясь к ветеранам, Белоусов поблагодарил их за героизм и храбрость, назвав эти качества образцом верности и любви к Родине.

Сегодня, отметил Министр, подлинную отвагу и мужество демонстрируют наследники фронтовиков - участники спецоперации. На линии боевого соприкосновения они сражаются с неонацизмом и защищают суверенитет России.

Глава Минобороны пожелал военнослужащим ВС РФ счастья, благополучия и дальнейших успехов в службе и труде во имя России.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #День защитника Отечества #поздравления #Белоусов
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