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Временные ограничения ввели в аэропортах Казани и Нижнекамска

Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов.
Виктория Бокий 2025-02-22 06:52:23
© Фото: Nio Machado, Keystone Press Agency, Globallookpress

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Казани и Нижнекамска. Об это сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня утром введены в аэропортах», - говорится в сообщении.

Кроме того, в Росавиации напомнили, что принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Напомним, что на этой неделе в аэропортах Нижнекамска и Казани уже вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

#самолеты #Аэропорт #казань #росавиация #Нижнекамск
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