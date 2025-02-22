Временные ограничения ввели в аэропортах Казани и Нижнекамска

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Казани и Нижнекамска. Об это сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня утром введены в аэропортах», - говорится в сообщении.

Кроме того, в Росавиации напомнили, что принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Напомним, что на этой неделе в аэропортах Нижнекамска и Казани уже вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов.