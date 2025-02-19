Аэропорты Казани, Нижнекамска и Ульяновска временно не работают

Временные ограничения на прием и выпуск пассажирских самолетов введены в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения на работу аэропортов введены для обеспечения безопасности авиаперевозок, уточнил он.

Пресс-секретарь ведомства добавил, что наземные службы и экипажи воздушных судов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности пассажиров, что является абсолютным приоритетом.