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Аэропорты Казани, Нижнекамска и Ульяновска временно не работают

Аэропорты временно приостановили прием и выпуск самолетов из соображений безопасности.
Ян Брацкий 2025-02-19 04:54:10
© Фото: Petrov Sergeynews.ru Global Look Press

Временные ограничения на прием и выпуск пассажирских самолетов введены в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения на работу аэропортов введены для обеспечения безопасности авиаперевозок, уточнил он.

Пресс-секретарь ведомства добавил, что наземные службы и экипажи воздушных судов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности пассажиров, что является абсолютным приоритетом.

#самолеты #Аэропорт #казань #ограничения #росавиация #Кореняко
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