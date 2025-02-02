Володин прибыл с официальным визитом в Индию

Делегация Госдумы, возглавляемая Председателем Вячеславом Володиным, прибыла с официальным визитом в Индию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что стороны планируют поднять вопросы российско-индийского сотрудничества в том числе в социально-культурной,экономической, технологической и образовательной сферах. Кроме того, ожидается обсуждение дальнейшего развития межпарламентского диалога.

В пресс-службе сообщили, что ожидается встреча Володина с руководством Республики и дальнейшее его посещение обеих палат Парламента Индии.

Напомним, что последний официальный визит в Индию делегации Госдумы во главе с Володиным состоялся в декабре 2018 года. Тогда председатель провел пятое заседание российско-индийской межпарламентской комиссии вместе со спикером Народной палаты Парламента Индии Сумитрой Махаджан.