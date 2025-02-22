Над Крымом уничтожили три украинских беспилотника

Сегодня российские военнослужащие пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
Вечером дежурные средства противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника. Дроны перехватили над Крымом.
Уточняется, что вражеские аппараты уничтожили в период времени с 20:00 до 20:45 по московскому времени.
Напомним, ранее «Звезда» рассказывала, как один расчет российского зенитного ракетного комплекса «Стрела-10М» уничтожил более 30 украинских беспилотников за месяц.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.
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