Над Крымом уничтожили три украинских беспилотника

Сегодня российские военнослужащие пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Вечером дежурные средства противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника. Дроны перехватили над Крымом.

Уточняется, что вражеские аппараты уничтожили в период времени с 20:00 до 20:45 по московскому времени.

Напомним, ранее «Звезда» рассказывала, как один расчет российского зенитного ракетного комплекса «Стрела-10М» уничтожил более 30 украинских беспилотников за месяц.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.