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Над Крымом уничтожили три украинских беспилотника

Дроны перехватили в период времени с 20:00 до 20:45 по московскому времени.
2025-02-22 22:45:39
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Сегодня российские военнослужащие пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Вечером дежурные средства противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника. Дроны перехватили над Крымом.

Уточняется, что вражеские аппараты уничтожили в период времени с 20:00 до 20:45 по московскому времени.

Напомним, ранее «Звезда» рассказывала, как один расчет российского зенитного ракетного комплекса «Стрела-10М» уничтожил более 30 украинских беспилотников за месяц.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Крым #Минобороны России #ВС РФ #пво #беспилотник #бпла #дрон #МО РФ
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