WSJ: Франция и Британия просили США изменить проект резолюции по Украине

Британские и французские чиновники попросили США откорректировать свой проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН, посвященный украинскому конфликту. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Wall Street Journal.

«Чиновники Великобритании и Франции попросили Вашингтон внести поправки в проект резолюции», - говорится в публикации.

По данным издания, в Вашингтоне отрицательно отреагировали на это обращение. В Соединенных Штатах заявили, что не будут корректировать документ.

Напомним, ранее США внесли проект резолюции ГА ООН по Украине. В нем выражено сожаление по поводу гибели людей в ходе конфликта и говорится, что главной целью Организации Объединенных наций является поддержание мира и безопасности, а также мирное урегулирование споров.

В свою очередь, Россия внесла поправку к американской резолюции с призывом «устранения коренных причин» украинского кризиса.