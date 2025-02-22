МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

WSJ: Франция и Британия просили США изменить проект резолюции по Украине

Вашингтон отказался вносить корректировки в документ.
Сергей Лебедев 2025-02-22 21:29:59
© Фото: Michael Kappeler, dpa Globallookpress

Британские и французские чиновники попросили США откорректировать свой проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН, посвященный украинскому конфликту. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Wall Street Journal.

«Чиновники Великобритании и Франции попросили Вашингтон внести поправки в проект резолюции», - говорится в публикации.

По данным издания, в Вашингтоне отрицательно отреагировали на это обращение. В Соединенных Штатах заявили, что не будут корректировать документ.

Напомним, ранее США внесли проект резолюции ГА ООН по Украине. В нем выражено сожаление по поводу гибели людей в ходе конфликта и говорится, что главной целью Организации Объединенных наций является поддержание мира и безопасности, а также мирное урегулирование споров.

В свою очередь, Россия внесла поправку к американской резолюции с призывом «устранения коренных причин» украинского кризиса.

#Россия #Франция #ООН #Украина #сша #дипломатия #Великобритания #резолюция
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Пожарные в зоне СВО
2
Танковые двигатели. Дизельные
3
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
4
СВО. Инженерные войска
5
Военная приемка во Вьетнаме
6
Народный ОПК
7
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
8
МиГ. 85 лет в строю
9
Военная приемка в Китае
10
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 