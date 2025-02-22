ХАМАС освободил израильтянина после десяти лет в плену

Палестинское движение ХАМАС в рамках сделки о прекращении огня освободило израильтянина Хишама Ас-Саида, который находился в плену боевиков около десяти лет. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

«Хишам ас-Саид пересек сейчас границу вместе с силами Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности», - сказано в официальном сообщении.

Хишам ас-Саид стал последним из шести человек, которых должны были сегодня освободить из плена ХАМАС. Ранее Израилю передали пятерых заложников, в том числе выходца из Эфиопии Авера Менгисту, который находился в неволе с 2014 года.

Напомним, ровно неделю назад палестинское движение освободило россиянина Александра Труфанова. Вместе с ним отпустили из плена американца Саги Декель-Хена и гражданина Аргентины Яира Хорна.

Уроженца Донбасса боевики похитили 7 октября 2023 года в израильском кибуце Нир-Оз. Александр Труфанов попал в плен вместе с матерью, бабушкой и невестой.