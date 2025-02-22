Подразделения группировки войск «Запад» ВС РФ освободили населенный пункт Новолюбовку Луганской Народной Республики. Об этом сообщило Минобороны России.

Вооруженные силы РФ поразили военные объекты Украины, задействовав оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию.

Удары были нанесены по инфраструктуре аэродромов, складам боеприпасов и горючего, местам хранения ударных дронов и подготовки их операторов, а также пунктам временной дислокации ВСУ в 157 районах, добавили в министерстве обороны.

Средства противовоздушной обороны сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, две французские управляемые бомбы Hammer, два американских реактивных снаряда HIMARS и 58 беспилотников самолетного типа.

По данным ведомства, с начала специальной военной операции уничтожено 656 самолетов, 283 вертолета, 596 зенитных ракетных комплексов, 21 698 танков и бронемашин противника.

Ранее в Минобороны России сообщили об освобождении Надеждинки, Новоселки и Новоочеретоватого в ДНР.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.