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Российская армия освободила Новолюбовку в ЛНР

ВС РФ нанесли удары по военной инфраструктуре ВСУ и сбили МиГ-29.
2025-02-22 12:12:20
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Подразделения группировки войск «Запад» ВС РФ освободили населенный пункт Новолюбовку Луганской Народной Республики. Об этом сообщило Минобороны России.

Вооруженные силы РФ поразили военные объекты Украины, задействовав оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию.

Удары были нанесены по инфраструктуре аэродромов, складам боеприпасов и горючего, местам хранения ударных дронов и подготовки их операторов, а также пунктам временной дислокации ВСУ в 157 районах, добавили в министерстве обороны.

Средства противовоздушной обороны сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, две французские управляемые бомбы Hammer, два американских реактивных снаряда HIMARS и 58 беспилотников самолетного типа.

По данным ведомства, с начала специальной военной операции уничтожено 656 самолетов, 283 вертолета, 596 зенитных ракетных комплексов, 21 698 танков и бронемашин противника.

Ранее в Минобороны России сообщили об освобождении Надеждинки, Новоселки и Новоочеретоватого в ДНР.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #освобождение #луганская народная республика #группировка войск запад #Новолюбовка
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