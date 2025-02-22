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Экс-нардеп пояснил, почему Киев не спешит заключать сделку о металлах с США

Не исключено, что Владимир Зеленский уже пообещал передать полезные ископаемые Великобритании.
Сергей Лебедев 2025-02-22 16:27:48
© Фото: Henri Szwarc, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Договор «столетнего сотрудничества», который в январе подписали британский премьер-министр Кир Стармер и глава киевского режима Владимир Зеленский, может предусматривать передачу украинских полезных ископаемых компаниям из Соединенного Королевства. В таком случае это является препятствием для заключения сделки с США о редкоземельных металлах. Такое предположение в беседе со «Звездой» сделал экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

«Почему Трамп так возмущается по поводу этих полезных ископаемых? Получается ситуация, при которой Украину больше всего финансировали американцы и немцы, а все лакомые вершки перешли к британцам. Поэтому сейчас им надо решить вопрос, кого из союзников выбрать. Британцы дали личные гарантии Зеленскому. Американцы готовы урегулировать конфликт. Непростой выбор», - отмечает собеседник.

Спиридон Килинкаров уверен, что Соединенным Штатам все равно удастся «продавить» Владимира Зеленского.

Напомним, ранее появилась информация, что уже сегодня США и Украина могут заключить соглашение о редкоземельных металлах. Однако позже Sky News сообщил, что Владимир Зеленский якобы не готов подписать сделку.

#Украина #сша #Великобритания #Владимир Зеленский #Соглашение #наш эксклюзив #Спиридон Килинкаров #кир стармер
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