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В ГД считают, что биометрия в поездах повлияет на безопасность перевозок

Это позволит идентифицировать пассажира и среагировать, если он находится в базе правоохранительных органов.
Владимир Рубанов 2025-02-22 14:46:06
© Фото: Telegram/telerzd © Видео: ТРК «Звезда»

Применение биометрии при оформлении билета и посадке на поезда дальнего следования - нормальная процедура в целях безопасности перевозки пассажиров, заявил «Звезде» зампредседателя Комитета Госдумы по транспорту Рафаэль Марданшин.

По его словам, это позволит идентифицировать человека и среагировать, если он находится в базе МВД или других силовых и правоохранительных органов.

«Это позволит с учетом той ситуации, которая у нас происходит с нелегальными мигрантами, идентифицировать данных лиц и в случае необходимости принимать соответствующие меры к нарушителям. В первую очередь это скажется на транспортной безопасности», - сказал депутат.

С 1 сентября в России начнут применять биометрию при покупке билетов на поезда дальнего следования. Соответствующее постановление ранее подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Идентификация по биометрии будет возможна при наличии у перевозчика такой возможности. При этом останутся другие способы покупки билетов.

#Правительство России #безопасность #Госдума РФ #наш эксклюзив #поезда #билеты #биометрия #железные дороги
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