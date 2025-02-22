В ГД считают, что биометрия в поездах повлияет на безопасность перевозок

Применение биометрии при оформлении билета и посадке на поезда дальнего следования - нормальная процедура в целях безопасности перевозки пассажиров, заявил «Звезде» зампредседателя Комитета Госдумы по транспорту Рафаэль Марданшин.

По его словам, это позволит идентифицировать человека и среагировать, если он находится в базе МВД или других силовых и правоохранительных органов.

«Это позволит с учетом той ситуации, которая у нас происходит с нелегальными мигрантами, идентифицировать данных лиц и в случае необходимости принимать соответствующие меры к нарушителям. В первую очередь это скажется на транспортной безопасности», - сказал депутат.

С 1 сентября в России начнут применять биометрию при покупке билетов на поезда дальнего следования. Соответствующее постановление ранее подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Идентификация по биометрии будет возможна при наличии у перевозчика такой возможности. При этом останутся другие способы покупки билетов.