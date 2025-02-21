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В России разрешат оформлять билеты и садиться на поезда по биометрии

Новые правила начнут действовать с 1 сентября.
Сергей Лебедев 2025-02-21 22:52:20
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Global Look Press

В России с 1 сентября текущего года можно будет применять биометрию при оформлении билета и посадке на поезда дальнего следования. Соответствующее постановление на прошлой неделе подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

В документе отмечается, что идентификация по биометрии будет возможна только при наличии у перевозчика соответствующей возможности. При этом сохраняются другие способы покупки билета и посадки на поезд.

Напомним, в январе стали известно, что на портале «Госуслуги» планируется ввести упрощенную биометрию в качестве дополнительного способа защиты личного кабинета. Соответствующее предложение подготовили в кабмине. 

Сейчас в качестве дополнительной защиты входа в аккаунт можно использовать одноразовый пароль из генератора, СМС-код и «стандартную» биометрию.

Регистрация упрощенной биометрии не потребует визита в банк или наличия загранпаспорта. Достаточно будет сделать фото в специальном приложении.

#Россия #правительство #поезда #биометрия #новшество
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