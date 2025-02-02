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WSJ: в банке США застряли $2 млрд из России на строительство АЭС «Аккую»

В статье издания говорится, что администрация экс-президента США Джо Байдена собиралась конфисковать средства, но не стала из-за опасения ухудшить отношения с Турцией.
Игнат Далакян 2025-02-02 20:57:51
© Фото: Valerie Plesch dpa Globallookpress

Министерство юстиции Соединенных Штатов заморозило два миллиарда долларов, которые поступили на счета в американский финансовый конгломерат JPMorgan из Российской Федерации. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

По данным издания, средства были направлены для оплаты строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции.

Отмечается, Россия и Турция договорились, что Газпромбанк, в отношении которого на тот момент не ввели санкции, предоставит кредит на сумму около 9 миллиардов долларов на строительство АЭС, которая сооружается совместно с Росатомом. При этом деньги со счетов могли поступать российским компаниям, у которых имелись счета в турецком государственном банке Ziraat. Часть из них перевели, однако два миллиарда долларов Минюст США заморозил.

В статье подчеркивается, что администрация бывшего американского президента Джо Байдена собиралась их конфисковать, но позднее отказалась, чтобы «не разозлить» Турцию и не ухудшить связи Вашингтона и Анкары.

Ранее об аресте денег на строительство АЭС «Аккую» заявлял глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, несмотря на действия США, реализация проекта не останавливается.

#Россия #в стране и мире #АЭС #сша #Турция #АЭС Аккую #заморозка #строительство АЭС
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