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Лихачев заявил, что США арестовывают деньги на строительство АЭС «Аккую»

Несмотря на арест американцами средств на строительство АЭС «Аккую», реализация проекта не останавливается.
Игнат Далакян 2024-07-07 16:23:12
© Фото: Mustafa Kaya, XinHua, Globallookpress

Соединенные Штаты арестовывают средства на строительство атомной электростанции «Аккую» в Турции. Несмотря на это реализация проекта не останавливается, заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

«Они арестовывают деньги. Они - это американцы, которые ходят между нашими юридическими лицами, между нашими банками», - сказал глава госкорпорации журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».

Алексей Лихачев прокомментировал ситуацию следующей фразой: «собаки лают - караван идет».

Ранее глава Росатома заявил о демонстративном нарушении принципов безопасности со стороны киевского режима после удара ВСУ по подстанции «Радуга» в Энергодаре. по его словам, это было первой атакой украинских боевиков, где осознанно под удар были подведены работники ЗАЭС.

#АЭС #сша #арест #Аккую #средства #строительство АЭС
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