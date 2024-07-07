Лихачев заявил, что США арестовывают деньги на строительство АЭС «Аккую»

Соединенные Штаты арестовывают средства на строительство атомной электростанции «Аккую» в Турции. Несмотря на это реализация проекта не останавливается, заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

«Они арестовывают деньги. Они - это американцы, которые ходят между нашими юридическими лицами, между нашими банками», - сказал глава госкорпорации журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».

Алексей Лихачев прокомментировал ситуацию следующей фразой: «собаки лают - караван идет».

Ранее глава Росатома заявил о демонстративном нарушении принципов безопасности со стороны киевского режима после удара ВСУ по подстанции «Радуга» в Энергодаре. по его словам, это было первой атакой украинских боевиков, где осознанно под удар были подведены работники ЗАЭС.