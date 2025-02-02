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Полиция Израиля начала расследование против жены Нетаньяху

Местная прокуратура сообщила, что ее подозревают в организации кампаний против ключевых свидетелей по делам ее мужа.
Глеб Владовский 2025-02-02 20:34:26
© Фото: Amos Ben Gershom Israel Gpo Globallookpress

Прокуратура Израиля объявила о расследовании в отношении супруги премьера Биньямина Нетаньяху Сары. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

Уточняется, что расследование уголовного дела началось 26 января после репортажа на телеканале N12, в материале которого отмечалось, что Сара Нетаньяху поручала помощнику ее мужа организовать протесты. Таким образом, она надеялась оказать давление на свидетеля по одному из трех дел, в рамках которых израильский премьер дает показания в суде.

Как отмечает издание, в 2019 году Сара Нетаньяху была признана виновной в нецелевом использовании государственных средств на сумму около 50 000 долларов.

Напомним, что 27 января Нетаньяху предъявили обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием. Сам израильский премьер свою вину не признает.

#в стране и мире #расследование #Израиль #Биньямин Нетаньяху #Сара Нетаньяху
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