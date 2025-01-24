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Нетаньяху заявил, что Маска оклеветали после жеста на инаугурации

Илон Маск встретился с волной критики после неоднозначного жеста на инаугурации Трампа, который некоторым напомнил нацистское приветствие.
Елизавета Кондрикова 2025-01-24 02:41:55
© Фото: Amos Ben Gershom, Israel Gpo Globallookpress

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заступился за американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска, которого обвиняют в использовании нацистского приветствия на церемонии инаугурации президента США, заявив, что того оклеветали.

«Илон Маск оклеветан. Илон - большой друг Израиля», - написал премьер в своем аккаунте в X.

Он добавил, что Маск неоднократно поддерживал израильтян в их праве на самооборону от террористов и в защите от режимов, которые стремятся уничтожить еврейское государство. Нетаньяху напомнил, что миллиардер приезжал в Израиль после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года.

Ранее Илон Маск попал в скандал после неоднозначного жеста на церемонии вступления в должность 47-го президента США Дональда Трампа. Сам предприниматель назвал волну критики в его адрес «грязными трюками», добавив, что подобные обвинения в духе «Все - Гитлеры» надоели.

#сша #скандал #Израиль #илон маск #Биньямин Нетаньяху #Клевета
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