Нетаньяху заявил, что Маска оклеветали после жеста на инаугурации

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заступился за американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска, которого обвиняют в использовании нацистского приветствия на церемонии инаугурации президента США, заявив, что того оклеветали.

«Илон Маск оклеветан. Илон - большой друг Израиля», - написал премьер в своем аккаунте в X.

Он добавил, что Маск неоднократно поддерживал израильтян в их праве на самооборону от террористов и в защите от режимов, которые стремятся уничтожить еврейское государство. Нетаньяху напомнил, что миллиардер приезжал в Израиль после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года.

Ранее Илон Маск попал в скандал после неоднозначного жеста на церемонии вступления в должность 47-го президента США Дональда Трампа. Сам предприниматель назвал волну критики в его адрес «грязными трюками», добавив, что подобные обвинения в духе «Все - Гитлеры» надоели.