80 лет назад бойцы Красной Армии освободили Освенцим (Аушвиц) - главную нацистскую фабрику смерти, в которой за четыре года были сожжены, задушены и расстреляны почти полтора миллиона человек. Это советские танки протаранили ворота Освенцима, это советские солдаты погибли на польской земле за несколько месяцев до Победы, чтобы скорее спасти еще живых узников.

Но, в Польше, и в целом, на Западе про роль Красной Армии и Советского Союза, сегодня помнить не хотят, ведь политическая конъюнктура важнее. Российскую делегацию в Освенцим не зовут с 2014 года. Наследники победителей и освободителей лагеря – на Западе больше не желанные гости.

С недавних пор это праздник, что называется, для своих, почетными гостями которого стали канцлер Германии Олаф Шольц, австрийский президент Александр ван дер Беллен, Канадский премьер Трюдо, аплодировавший СС-совскому преступнику. То есть освобождение концлагеря отметили с участием стран, которые организовали Холокост - таких как Германия и ее союзники, и стран, которые обеспечивали охрану концлагеря.

Ну и, конечно, куда ж без Зеленского. И приехал он в Освенцим не в качестве потомка жертвы или освободителя, а как современный представитель нацистов, на руках которого такая же кровь русских, украинцев, евреев - всех кого киевский режим сейчас также, следуя нацистским лекалам безжалостно уничтожает.

В тот день, когда он показательно скорбел с остальными о жертвах холокоста, его солдаты обстреливали кассетными бомбами мирных жителей Горловки. Не было на траурной церемонии в Освенциме только потомков тех, кто его освободил. О Красной Армии, воины которой в январе 1945 года открыли лагерные ворота, не сказали ни слова.

Формируя будущее, на Западе переписывают прошлое. Три года назад в музее, который открыт в Освенциме, убрали экспозицию, посвященную подвигу советского солдата. И это в то время, когда живы участники той операции. Иван Степанович Мартынушкин командовал пулеметной ротой. Его подразделение в ходе зачистки местности у городка Освенцим наткнулось на забор из колючей проволоки.

«Первое впечатление наше было, что это какая-то немецкая военная база, какие-то немецкие склады. Зашли в этот барак, воздух такой был тяжелый, человеческий спертый. В самом бараке темно было. А на нарах мы видели, есть люди. Шевелится солома. Мы поняли, что в таком состоянии люди находятся, когда уже не в состоянии выйти навстречу», - рассказал ветеран.

Нацисты перед самым приходом Красной Армии пытались скрыть следы своих преступлений. Но это невозможно было сделать. О массовом уничтожении людей говорили тонны одежды, семь тонн волос, из которых плели веревки, шесть складов с очками. По свидетельству узников, одних только детских колясок в Германию отправили 12 вагонов.

Аушвиц был самым большим лагерем смерти. Доставленных туда узников наспех сортировали: способных работать отправляли в бараки. Это была отложенная смерть. Больных, стариков и детей ждали газовые камеры - нацистское изобретение, которое должно было беречь психику солдат Вермахта.

В Аушвице свои бесчеловечные эксперименты ставил врач Йозеф Менгеле, которого прозвали Ангелом смерти. Например, его интересовало, существует ли связь между близнецами. Для этого он мог удалить органы у одного и наблюдать, что поменялось у другого. На многие опыты поступали заказы из Берлина: испытание лекарств, отравляющих веществ, исследование пределов возможностей организма человека.

«Разнообразные эксперименты на людях, направленные на такую вещь, как выживание летчиков. Специально проводились эксперименты: сколько человек выживет в холодной воде, как его нужно спасать - это все проводилось на живых людях», - рассказал старший научный сотрудник Института военной истории Минобороны России Алексей Исаев.

И подобных лагерей в самой Германии и на захваченных территориях были десятки, а вместе с филиалами - тысячи. Через них прошли примерно 18 миллионов человек, из них - 11 остались там навсегда.

За частями Красной Армии в каждый лагерь заходили советские врачи, которые уже имели опыт выхаживания изможденных жителей блокадного Ленинграда. Узников выкармливали, ставили на ноги. Об этом сейчас помнят только выжившие в концлагерях. Еще двадцать лет назад Владимир Путин, официально посетивший Освенцим, предупреждал о недопустимости переписывания истории. К тому моменту в Польше уже сносили памятники воинам-освободителям.

В то время, когда в музее Освенцима вспоминали жертв нацизма, подобная акция проходила и в Москве. В Еврейской музее тоже зажигали свечи, возлагали цветы. Но о роли Красной Армии в освобождении Освенцима вспомнили лишь послы Британии и Израиля.

«Моя личная история. У меня оба дедушки воевали в Красной Армии. Оба дедушки к моему счастью, вернулись с этой войны. Из-за этого я здесь стою среди вас», - рассказала израильский дипломат Симона Гальперин.

Замалчивание роли Советского Союза в освобождении Освенцима и всей Европы в целом - лишь часть политики Запада в глобальном переписывании истории, которое непременно ведет к пересмотру итогов Второй Мировой войны.

Генсек ООН Антонио Гуттериш в своем выступлении в зале Генассамблеи не обмолвился ни о многомиллионных потерях СССР в ходе войны, ни о том, кто именно освободил Освенцим. Но архивные свидетельства не дают забыть подвиг Красной Армии и зверства палачей лагеря.

Преступления нацистов тщательно документировались. Благодаря этим свидетельствам, многие из них понесли наказание спустя годы, после окончания войны. То же самое происходит и сейчас. Россия не даст переписать ни историю Великой Отечественной, ни то, что когда-то станет историей.