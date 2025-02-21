Володин: дистанционное обучение медиков снижает качество медпомощи

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости изменений в обучении и повышении квалификации медицинских работников, а также прокомментировал качество подготовки медицинских кадров. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Первое, на что обратил внимание спикер Госдумы, - это онлайн-обучение для медработников. По его словам, ежегодно около миллиона медиков проходят курсы повышения квалификации дистанционно.

«Интернет пестрит объявлениями, что получить дополнительное образование врачам, среднему медперсоналу можно буквально не вставая с дивана, а удостоверение или сертификат доставят на дом», - говорится в сообщении.

Володин подчеркнул, что от такого обучения работников медучреждений страдают граждане и снижается качество оказания медицинской помощи.

«Врачам и среднему медперсоналу необходимо постоянно совершенствоваться, осваивать новые методики диагностики и лечения», - отметил депутат.

В связи с этим в Госдуме приступят к обсуждению темы повышения качества образования медработников, включая изменение подходов к составлению учебных программ и ужесточение требований к лицензированию образовательных организаций.

Вячеслав Володин заявил, что специализацию в сфере здравоохранения невозможно получать онлайн, без практических занятий в университетах, колледжах и научных учреждениях.