В Белгородской области три человека пострадали от дронов ВСУ

В Белгородской области трое мирных жителей получили травмы различной степени тяжести в результате атаки украинских дронов. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В районе села Двулучное Валуйского округа пассажирский микроавтобус подвергся атаке дрона. Ранены водитель и пассажир. В поселке Чапаевский Грайворонского округа в результате атаки FPV-дрона по мусоровозу пострадала женщина», - написал он в своем телеграм-канале.

Отмечается, что пострадавших экстренно госпитализировали в местные медучреждения. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. На местах происшествий работают оперативные службы.

Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны украинских боевиков. Так, в воскресенье, 2 февраля, погиб один мирный житель в результате атаки дрона.