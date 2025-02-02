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В Белгородской области три человека пострадали от дронов ВСУ

Сообщается, что информацию о разрушениях и пострадавших уточняют.
Глеб Владовский 2025-02-02 18:10:52
© Фото: vvgladkov, Telegram

В Белгородской области трое мирных жителей получили травмы различной степени тяжести в результате атаки украинских дронов. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В районе села Двулучное Валуйского округа пассажирский микроавтобус подвергся атаке дрона. Ранены водитель и пассажир. В поселке Чапаевский Грайворонского округа в результате атаки FPV-дрона по мусоровозу пострадала женщина», - написал он в своем телеграм-канале.

Отмечается, что пострадавших экстренно госпитализировали в местные медучреждения. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. На местах происшествий работают оперативные службы.

Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны украинских боевиков. Так, в воскресенье, 2 февраля, погиб один мирный житель в результате атаки дрона.

#в стране и мире #белгородская область #пострадавшие #Вячеслав Гладков #дроны всу
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