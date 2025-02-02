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В Белгородской области при атаке ВСУ погиб мирный житель, есть пострадавшие

В результате вражеской атаки погиб мирный житель, двое получили ранения.
Никита Матосов 2025-02-02 11:55:39
© Фото: Антон Вергун, РИА Новости

В результате террористической атаки украинских сил один человек погиб, два мирных жителя получили ранения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Вооруженные силы Украины с использованием беспилотника нанесли удар по поселку Малиновка Белгородского района, в результате чего погиб мужчина. Из-за полученных травм он скончался до прибытия скорой помощи.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Вся область скорбит вместе с вами», - отметил Гладков.

Также под ударом врага оказалась территория Шебекинского округа, где ранения получили два мирных жителя. Одного мужчину доставили в Шебекинскую центральную районную больницу с минно-взрывной травмой, а женщину с тяжелыми осколочными ранениями направили в областную клиническую больницу.

В городе Шебекино из-за прилета снаряда повреждено остекление многоквартирного дома и крыши частных домов. Информация о разрушениях уточняется. Оперативные службы работают на местах.

Ранее стало известно, что в Белгородской области в результате атаки украинского дрона погиб двухлетний ребенок. Беспилотник врага влетел в дом. Жертвой этого преступления стала также мать ребёнка. 

#в стране и мире #бпла #дрон #беспилотники #белгородская область #раненые #погибшие #Вячеслав Гладков
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