МИД Испании: в Евросоюзе признают важность диалога с РФ

В Евросоюзе понимают, что как только закончится украинский конфликт, необходимо будет возобновлять диалог с Россией. Такое заявление сделал глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес в интервью газете El Diario.

«Мы все осознаем, что в тот день, когда наступит мир, у Европы все еще будет очень длинная граница с Россией. И мы должны восстановить отношения с ней», - отметил дипломат.

Альбарес также подчеркнул, что страны должны соблюдать суверенитет каждого государства и придерживаться принципа взаимного уважения. По его словам, эта ситуация сравнима с падением Берлинской стены.

Ранее вице-спикер польского парламента от партии националистов и евроскептиков «Конфедерация» Кшиштоф Босак выразил мнение, что перезагрузка отношений с Россией неизбежна. Он отметил, что весь бизнес и политики ждут возможности восстановить отношения с Москвой.