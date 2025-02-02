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МИД Испании: в Евросоюзе признают важность диалога с РФ

По словам главы испанского МИД, отношения России с Евросоюзом должны строиться на основе взаимоуважения.
Глеб Владовский 2025-02-02 15:30:48
© Фото: Francisco J. Olmo Keystone Press Agency

В Евросоюзе понимают, что как только закончится украинский конфликт, необходимо будет возобновлять диалог с Россией. Такое заявление сделал глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес в интервью газете El Diario.

«Мы все осознаем, что в тот день, когда наступит мир, у Европы все еще будет очень длинная граница с Россией. И мы должны восстановить отношения с ней», - отметил дипломат.

Альбарес также подчеркнул, что страны должны соблюдать суверенитет каждого государства и придерживаться принципа взаимного уважения. По его словам, эта ситуация сравнима с падением Берлинской стены.

Ранее вице-спикер польского парламента от партии националистов и евроскептиков «Конфедерация» Кшиштоф Босак выразил мнение, что перезагрузка отношений с Россией неизбежна. Он отметил, что весь бизнес и политики ждут возможности восстановить отношения с Москвой.

#в стране и мире #испания #евросоюз #диалог с Россией #МИД Испании
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