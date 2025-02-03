Десантники показали применение преодолевающего помехи дрона «Молния-2»

Расчеты беспилотника самолетного типа «Молния-2» тульских десантников уничтожили БМП ВСУ на лесной дороге в приграничном районе Курской области. Кадры их работы показало Минобороны России.

Получив задачу, десантники скрытно собрали беспилотник и запустили дрон с заранее подготовленной позиции. БПЛА самолетного типа позволяет развивать большую скорость и лететь с мощной полезной нагрузкой на большее расстояние.

Оператор навел беспилотник на цель, программное обеспечение захватило ее и, несмотря на противодействие вражеской РЭБ, «Молния-2» уничтожила украинскую БМП. ПО беспилотника имеет элементы искусственного интеллекта для преодоления радиопомех.

В сочетании с обычными FPV-дронами, беспилотник оперативно уничтожает цели и поддерживает штурмовые подразделения.

«Разница в том, что это беспилотник самолетного типа. Он летит дальше, умеет планировать несет больше», - рассказал

«Молния» - ударный беспилотник самолетного типа с улучшенной батареей, способный наносить удары на расстоянии до 30 километров.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.