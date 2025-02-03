МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Десантники показали применение преодолевающего помехи дрона «Молния-2»

БПЛА самолетного типа «Молния-2» позволяет развивать большую скорость и лететь с мощной полезной нагрузкой на большее расстояние.
2025-02-03 07:14:00
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Расчеты беспилотника самолетного типа «Молния-2» тульских десантников уничтожили БМП ВСУ на лесной дороге в приграничном районе Курской области. Кадры их работы показало Минобороны России.

Получив задачу, десантники скрытно собрали беспилотник и запустили дрон с заранее подготовленной позиции. БПЛА самолетного типа позволяет развивать большую скорость и лететь с мощной полезной нагрузкой на большее расстояние.

Оператор навел беспилотник на цель, программное обеспечение захватило ее и, несмотря на противодействие вражеской РЭБ, «Молния-2» уничтожила украинскую БМП. ПО беспилотника имеет элементы искусственного интеллекта для преодоления радиопомех.

В сочетании с обычными FPV-дронами, беспилотник оперативно уничтожает цели и поддерживает штурмовые подразделения.

«Разница в том, что это беспилотник самолетного типа. Он летит дальше, умеет планировать несет больше», - рассказал

«Молния» - ударный беспилотник самолетного типа с улучшенной батареей, способный наносить удары на расстоянии до 30 километров.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #бпла #беспилотники #Курская область #РЭБ #молния-2
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
2
СВО. Инженерные войска
3
Военная приемка во Вьетнаме
4
Народный ОПК
5
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
6
МиГ. 85 лет в строю
7
Военная приемка в Китае
8
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
9
Связь в зоне СВО. Продолжение
10
РХБЗ в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 