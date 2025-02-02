Эксперт раскрыл схему мошенничества с секретными чатами в Telegram

Генеральный директор разведывательного агентства Роман Ромачев поделился, как мошенники используют защищенные чаты в Telegram для кражи аккаунтов пользователей. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

«Мошенническая схема основана на эмоциональной манипуляции: жертве сообщают, что её средства уже похищены или аккаунт вот-вот будет заблокирован. Испуганный пользователь часто теряет способность критически оценивать происходящее и переходит по предоставленной мошенником ссылке, которая оказывается вредоносной», - предупредил Роман Ромачев.

Он подчеркнул, что переход по подобным ссылкам недопустим, так как это может привести к заражению устройства. Эксперт также посоветовал проявлять осторожность при получении любых ссылок, напомнив, что официальная техническая поддержка никогда не свяжется с пользователем через секретный чат.

«Важно внимательно проверять источник сообщения и саму ссылку перед тем, как кликнуть на неё. Существует множество онлайн-сервисов, которые помогут проверить безопасность ссылки без необходимости переходить по ней», - сообщил специалист.

Если устройство всё-таки оказалось заражённым, Ромачев рекомендует немедленно перевести его в режим полёта, сбросить все настройки до заводских и восстановить систему. После этого следует сменить все пароли и ключи доступа.

Ранее заместитель директора Института высокотехнологичного права НИУ МИЭТ Генрих Девяткин сообщил «Звезде», что мошенники стали использовать новый способ обмана, выдавая себя за службу поддержки мессенджеров.