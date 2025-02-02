Пропускную способность КПП на границе РФ с Абхазией увеличат в разы

Пропускную способность КПП «Адлер» на границе России с Абхазией планируют увеличить. На эти цели выделили более 10 миллиардов рублей, рассказал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Более 10 миллиардов рублей выделено на кардинальную реконструкцию этого пункта пропуска, что позволит в разы увеличить пропускную способность, в первую очередь по транспорту», - передает его слова «РИА Новости».

Он сообщил, что для этих целей уже выделен дополнительный участок земли. Работы, по словам Кириенко, будут проходить в несколько этапов. Планируется, что уже к ближайшему туристическому сезону самые простые, но необходимые вещи будут сделаны.

«Такие простые, но важные для людей вещи, как достаточное количество туалетов, доступность питьевой воды, скамейки, более удобная навигация, более быстрое прохождение, заполнение таможенных документов - это то, что будет реализовано максимально быстро», - заверил он.

Ранее сообщалось, что с 11 января начнет действовать соглашение о взаимном признании виз между Белоруссией и Россией. По этому соглашению граждане других стран смогут ездить в границах Союзного государства.