Визовый режим Союзного государства начнет действовать с 11 января

С 11 января начнет действовать соглашение о взаимном признании виз между Белоруссией и Россией. По этому соглашению граждане других стран смогут ездить в границах Союзного государства.

Иностранцы смогут въезжать, выезжать, пребывать и проезжать транзитом по территориям Белоруссии и России, если у них есть виза одной из стран и удостоверение личности, сообщили в МИД Белоруссии.

Если у граждан других стран есть разрешение на временное проживание или вид на жительство в одной из стран, они получают те же права в другой.

Срок пребывания граждан других стран на территориях Белоруссии и России начинается с даты въезда на территорию одной из стран.

Соглашение не распространяется на иностранцев и лиц без гражданства, которым ограничен въезд на территорию одного из двух государств.

Пересекать границу Белоруссии и России можно через международные пункты пропуска, поездами и самолетами, а также по автодорогам, которые перечислены в соглашении.

Сейчас таких дорог шесть: Юховичи - Долосцы, Езерище - Невель, Лиозно - Кругловка, Редьки - Красная Горка, Звенчатка - Дубовичка, Селище - Новозыбков.

Каждая страна имеет право отказать во въезде или сократить срок пребывания любого гражданина другой страны. Также страны могут проверять, соблюдают ли граждане правила въезда, выезда, транзита или пребывания.

Ранее Россия и Белоруссия подписали договор о гарантиях взаимной безопасности.