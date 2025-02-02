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Путин: сегодняшние немцы не имеют отношения к преступлениям нацистов

Президент РФ отметил, что нельзя перекладывать на современное поколение вину за то, что было в первой половине прошлого века.
Сергей Лебедев 2025-02-02 13:01:10
© Фото: Вячеслав Прокофьев, РИА Новости

Сегодняшнее немецкое общество не имеет отношения к преступлениям нацистов. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. По словам главы государства, несправедливо перекладывать на нынешнее поколение вину за то, что происходило в 30-40-е годы прошлого века.

«Я знаю, как они (немцы. - Прим.ред.) относятся к нацистскому прошлому. Кстати, вот немцы и чувствуют свою вину. Но хочу подчеркнуть, что сегодняшнее и будущее поколение не должны быть ущемлены в правах за то, что творилось при Гитлере», - добавил российский лидер.

Ранее Владимир Путин заявлял, что западным странам не нравится правда о Второй мировой войне, так как она мешает их колониальной политике. Поэтому ее стремят исказить.

Напомним, в конце прошлого года президент утвердил обновленную стратегию противодействия экстремизму. В документе говорится, что политика некоторых стран по фальсификации истории и приуменьшению вклада СССР в победу в Великой Отечественной войне представляет реальную угрозу для России.

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