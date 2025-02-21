Глава МИД Германии Бербок пригрозила США разрывом связей

Германия должна усилить давление на США в ответ на заявления американского лидера Дональда Трампа о Зеленском и Украине. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на предвыборной встрече в Потсдаме.

Она отметила, что политика Zeitenwende ( смены эпохи - Прим. ред.), инициированная канцлером Олафом Шольцем после начала украинского конфликта, требует пересмотра. Бербок выступила за «вторую Zeitenwende».

«Три года назад мы сказали: это Zeitenwende. Теперь нам нужна вторая Zeitenwende — больше никаких колебаний и промедлений ради нашего мира», - сказала глава внешнеполитического ведомства ФРГ, комментируя переговоры США и России.

При этом Бербок пригрозила увеличить давление на американцев, чтобы те поняли, что им есть что терять, если они перестанут поддерживать европейские либеральные демократии. По ее словам, Украина и Европа должны участвовать в любых переговорах. Так глава германского МИД прокомментировала переговоры США и России по Украине.

Ранее Бербок после разговора Трампа и Путина призвала не забывать про Европу и Украину. Германии заявили, что ее место в диалоге по Украине на скамье подсудимых, сообщила пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Ливитт.