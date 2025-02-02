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Казанский стрелок Галявиев рассчитывал взрывом разрушить всю школу

Казанский стрелок думал, что взрыв полностью уничтожит стены, перекрытия и другие элементы гимназии.
Никита Матосов 2025-02-02 12:47:33
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости

Ильназ Галявиев, признанный виновным в убийстве девяти человек в казанской гимназии в мае 2021 года и приговоренный к пожизненному лишению свободы, планировал с помощью взрывного устройства полностью уничтожить здание учебного заведения. Это следует из судебного постановления, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

«Из показаний осужденного следует, что он рассчитывал, что взрыв изготовленного им устройства, будет крайне разрушительным и приведет к обрушению стен и перекрытий школы», - говорится в материалах суда.

В Казани 11 мая 2021 года 19-летний Ильназ Галявиев устроил взрыв и стрельбу в гимназии № 175, в результате чего погибли семеро детей и два преподавателя, еще двадцать четыре человека получили ранения. После задержания Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

Стрелка обвинили по четырем статьям УК РФ, включая убийство малолетних, а также создание взрывного устройства. Верховный суд Республики Татарстан 13 апреля 2023 года приговорил его к пожизненному заключению с выплатой штрафа и компенсацией морального ущерба. В августе апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде подтвердил пожизненный приговор.

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