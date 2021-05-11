Ад в стенах школы: что известно о нападении 19-летнего юноши на гимназию в Казани

Во всем мире сегодня соболезнуют Казани, где произошло нападение на школу. Родители смотрят новости и ставят себя на место тех, чьи дети сегодня пошли в гимназию №175. Погибли дети и учительница, убиты ни за что во время урока.

Пока за дверью кабинета звучали выстрелы, маленькие ученики прячутся под партами. Возможно, жизни школьников спасло то, что по громкой связи объявили о стрелке, а учителя успели забаррикадировать входы в классы изнутри. Но некоторые ребята попали под обстрел.

Первую помощь пострадавшим детям сотрудники скорой оказали прямо на школьном дворе. Состояние у всех разное - у кого-то тяжелые раны, у кого-то нет видимых повреждений.

Едва вырвавшиеся из того ада, что творился в стенах школы несколько мгновений назад, ребята терпят боль, многие умудряются сдерживать слезы. Но нервы сдают даже у взрослых.

Некоторые ученики, не без помощи прохожих, выбираются через дыру в заборе. Но далеко не всем удалось сразу же бежать с опасной территории, как только началась стрельба. Некоторым пришлось прыгать из окон.

Первый звонок на пульт экстренных служб от очевидцев событий поступил примерно в 9.30 утра. По расписанию второй урок, в этот момент в здании школы раздается грохот. С оружием в здание школы пришел 19-летний молодой человек. Сообщается, что четыре года назад он и сам окончил здесь девять классов.

Сегодня он дважды приходил в родную школу. В первый раз уточнил расписание, но его не пустила внутрь вахтер. Как выяснится позже, она единственная, кто, по сути, охранял здание. Вернулся молодой человек уже с ружьем. Стрельбу открыл прямо на входе в здание. Ранил ту самую женщину, сидевшую на вахте, но она успела нажать на экстренную кнопку. Ее представят к награде. Нападавший поднялся на третий этаж и открыл огонь в коридоре. Выбитые двери и окна. Всюду осколки. Возможно, последствия взрыва. Одна дверь все же осталась незакрытой. В кабинете «8 А» преступник устроил настоящую бойню. Большинство погибших именно из этого класса.

«Мы потеряли девять человек. 18 детей находятся в детской клинической больнице. К сожалению, есть с огнестрельными ранениями и с переломами, ушибами. Врачи делают все, чтобы сохранить жизни наших детей. Кроме того, двое взрослых находятся в 7-й больнице и один взрослый в республиканской больнице», - заявил Минниханов.

Среди убитых - 25-летняя преподаватель английского языка. По словам очевидцев, во время стрельбы погибшая пыталась спасти школьников - она оттолкнула одного из учеников и встала на пути нападавшего. Она пришла работать в школу уже после того, как стрелявший покинул учебное заведение.

Как только о событиях в школе стало известно, к зданию тут же стали приезжать родители школьников. Детей эвакуировали в здание ближайшего детского сада. Для того чтобы вывести учеников из запертых классов, использовали пожарную лестницу. Задержание нападавшего попало на видео, его захватили возле крыльца здания. Полицейские не исключали, что у него может быть взрывное устройство.

Из-за вероятности взрыва силовикам пришлось эвакуировать и весь многоквартирный дом, где жил нападавший. При задержании он заявил, что бомба заложена у него дома. Соседи говорят, никогда бы не подумали, что этот молодой человек был способен на такое.

Помповое ружье казанский стрелок купил совсем недавно, в одном из магазинов Йошкар-Олы. Установлено, что у него было разрешение на оружие и охотничий билет. Теперь следователям предстоит проверить, как нападавший получил эти документы. Сейчас уже допрашивают психиатра, который выдал ему справку.