На «Госуслугах» может появиться упрощенная биометрия для защиты аккаунта

На портале «Госуслуги» планируется ввести упрощенную биометрию в качестве дополнительного способа защиты личного кабинета. Соответствующее предложение подготовили в российском кабмине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

Согласно задумке, регистрация упрощенной биометрии не потребует личного визита в банк или наличия заграничного паспорта. Будет достаточно лишь сделать фотографию в специальном приложении.

Сейчас в качестве дополнительной защиты входа в аккаунт можно использовать одноразовый пароль из генератора, СМС-код и «стандартную» биометрию.

Напомним, ранее сообщалось, что мошенники придумали новые схемы для получения доступа к личным кабинетам россиян в «Госуслугах». Часто аферисты звонят от имени оператора связи и убеждают жертву в необходимости «продления» договора и требуют код из СМС-сообщения, который на самом деле является кодом для доступа в аккаунт на государственном портале.

Еще одной схемой является хищение путем перевыпуска мобильного номера. При помощи него «сбрасывают» пароль от привязанного профиля в «Госуслугах».

Мошенники пользуются этим, чтобы оформлять микрозаймы или кредиты, подписывают договоры, запрашивают справки 2-НДФЛ и прочее.