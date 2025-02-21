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Эксперт предположил, кто мог устроить взрывы в пригороде Тель-Авива

Боевики могли прийти с Западного берега реки Иордан.
Артём Желтиков 2025-02-21 21:59:18
© Фото: Xin Hua, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

На одной из невзорвавшихся бомб в пригороде Тель-Авива нашли записку на арабском и иврите со словами «Месть за Тулькарм». Именно в одноименном лагере беженцев и других районах на Западном берегу реки Иордан сейчас ЦАХАЛ проводит военную операцию «Железная стена». Поводом стали беспорядки, в которых погибли и пострадали израильтяне.

За прошедший месяц, пока идет военная операция, погибли 70 палестинцев. Эта территория не подпадает под соглашение с ХАМАС о прекращении огня, поэтому силы ЦАХАЛ ничем не ограничены.

«Судя по результатам первичного расследования, боевики пришли именно с Западного берега реки Иордан, а не из сектора Газа. Там находится около 2,5 миллиона палестинцев. Операция может перерасти в боевые столкновения с ячейками боевиков на той территории Западного берега, куда еще израильская армия не дошла», - говорит специалист по международным отношениям и национальной безопасности Саймон Ципис.

Израильское министерство обороны уже заявило об усилении своей группировки на Западном берегу реки Иордан. Туда дополнительно направили три батальона.

«Западный берег реки Иордан же формально не относится к вотчине ХАМАС. Другое дело, каким будет дальнейшее расследование. Может быть это будет использовано против ХАМАС», - подчеркивает эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.

Еще одним поводом для разрыва сделки может послужить инцидент с возвращением тел четырех израильтян. Боевики ХАМАС выставили гробы на фоне огромного плаката Биньямина Нетаньяху с клыками вампира, измазанного в крови. Сегодня премьер-министр Израиля заявил, что вместо тела заложницы Шири Бибас палестинское движение передало труп неизвестной жительницы сектора Газа. От ХАМАС последовал ответ. Там признали возможность ошибки, обязались провести расследование и вернуть тело Шири Бибас.

Между тем эксперты высказывают мнение, что взрывы в пригороде Тель-Авива могут быть частью спланированной акции по срыву договоренностей между Израилем и палестинским движением.

«Здесь, конечно, сами израильтяне должны расследовать, но, как вспоминаются нетленные слова, главное в таком расследовании не выйти на самих себя, потому что теракты удивительно странные», - добавил Сергей Балмасов.

Напомним, ранее в беседе со «Звездой» политолог Александр Каргин предрек скорое возобновление огня между Израилем и ХАМАС.

#взрыв #Израиль #сектор Газа #Тель-Авив #Западный берег реки Иордан #палестина #ХАМАС #наш эксклюзив
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