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Кабмин выделил 1,8 млрд рублей на развитие Крыма и Севастополя

Средства перечислят до конца этого года.
Сергей Лебедев 2024-12-27 22:52:09
© Фото: Aleksander Lyskin Global Look Press

Правительство России выделило 1,8 миллиарда рублей на социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя. Соответствующее распоряжение в минувшую среду подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Распределить бюджету Республики Крым субсидию... в размере 1800000 тыс. рублей», - отмечено в документе, размещенном на официальном портале правовой информации.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказывал об изменениях полуострова с момента воссоединения с Россией. По его словам, большинство проблем, связанных с энергетической, водной и транспортной блокадой, которые устроила Украина, были лишь «временными трудностями» - их удалось решить.

Одна из главных целей на данный момент - это обеспечение безопасности, модернизация экономики, строительство инфраструктуры, развитие социальной сферы.

#Россия #Крым #Севастополь #михаил мишустин #правительство #Бюджет #субсидия
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