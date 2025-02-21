В ГД обратили внимание на «конторы», предлагающие медобразование

Доля дистанционного обучения не должна превышать 30% во всем объеме медицинского образования, экзамены же в любом случае следует сдавать «глаза в глаза», как и получать аккредитацию, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина в разговоре со «Звездой».

«Сегодня появилась на рынке масса контор, которые за четыре с половиной тысячи выдадут тебе бумажку, что ты прошел 44 часа обучения. И этой бумажкой ты можешь прикрыться - проходил ты, не проходил ты, никто этого не знает», - обратила внимание депутат.

Она подчеркнула, что онлайн-обучение снижает качество образования медиков, а соответственно, и качество медицинской помощи.

Напомним, сегодня председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что тема повышения качества подготовки медработников находится на повестке палаты парламента, в частности, вопрос о дистанционном обучении и об ужесточении требований к лицензированию образовательных организаций.

По словам Володина, в медицине получать диплом без практики невозможно.