Лавров заявил, что Рютте требует от Зеленского стоять на своем

Генсек НАТО Марк Рютте требует от Зеленского стоять на своем и не идти на «территориальные уступки» до начала переговоров, заявил глава российского МИД Сергей Лавров и назвал подобное поведение вакханалией.

«Это вакханалия, этот человек, в данном случае Рютте, злоупотребляет, грубо нарушает свои функциональные обязанности, потому что мы знаем, что далеко не все члены НАТО занимают такую оголтелую позицию», - добавил Лавров, имея в виду нежелание стран НАТО продолжать финансировать конфликт на Украине.

Министр обвинил Рютте в том, что тот не ведет себя как человек, который должен отражать консенсус всех участников Североатлантического альянса, и сравнил его с «президентом очень крупной державы».

Напомним, Сергей Лавров принял участие во встрече министров иностранных дел G20 в Йоханнесбурге. Накануне на полях саммита он также провел встречу со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом, темой обсуждения стали двусторонние отношения.