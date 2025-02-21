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Тюрьму «Кресты» продали на аукционе за 1,1 млрд рублей

После реконструкции новый собственник планирует превратить бывший следственный изолятор в гостиничный комплекс, а также открыть здесь рестораны и музей.
Елизавета Кондрикова 2025-02-21 15:32:02
© Фото: Serguei Fomine Global Look Press

Комплекс исторических зданий бывшего следственного изолятора в Санкт-Петербурге, известный как «Кресты», продан на аукционе дороже 1,1 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Дом.РФ», которая выставляла этот объект на аукцион.

Уточняется, что в торгах приняли участие две компании. Стартовая цена лота составляла 1,05 млрд руб., а конечная - более 1,136 млрд. Победитель получит участки общей площадью 3,9 га, а также здания и сооружения общей площадью 41,2 тыс. кв. м, часть из которых входят в состав выявленного объекта культурного наследия.

В течение пяти дней будет оформлен договор купли-продажи.

«Надеемся, что новый собственник совместно с администрацией Петербурга сможет не только сохранить на этой территории память о прошлом, но и создаст возможности для будущего», — прокомментировал результаты аукциона глава «Дом.РФ» Виталий Мутко.

Согласно планам нового владельца, на месте «Крестов» появится  современное общественное пространство. Речь идет о гостиничном комплексе, ресторанах и музее, который сохранит память для будущих поколений, сообщил гендиректор группы компаний, победившей на аукционе, Сергей Ярошенко.

Напомним, знаменитые питерские «Кресты» выставили на продажу в декабре 2024 года. Владельца поменяют четыре гектара на берегу Невы, исключая церковь Святого Александра Невского - ее передадут епархии. 

За 125 лет «Кресты» повидали уголовников и политзаключенных, видных большевиков и военачальников, в том числе Константина Рокоссовского. Также в тюрьме успели побывать поэты Николай Гумилев, Даниил Хармс и Иосиф Бродский, а также актер Георгий Жженов.

#Санкт-Петербург #продажа #аукцион #тюрьма #Кресты
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