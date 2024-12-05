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Тюрьму «Кресты» в Петербурге выставили на продажу за миллиард рублей

Начальная цена составляет 1 миллиард 52 миллиона рублей, торги пройдут в электронном формате.
Павел Кутаренко Игнат Далакян 2024-12-05 14:23:39
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Знаменитые питерские «Кресты» выставили на продажу. СИЗО, построенный в конце позапрошлого века, может обрести нового владельца уже в феврале. Начальная цена составляет 1 миллиард 52 миллиона рублей, торги пройдут в электронном формате.

Над легендарным следственным изолятором «Кресты» - колокольный перезвон с церкви Святого Александра Невского. Единственного действующего объекта огромного мрачного комплекса - оставшегося без хозяина и обитателей.

За 125 лет кто здесь только не «сидел» - уголовники и политзаключенные, видные большевики и военачальники - в том числе Константин Рокоссовский. Поэты Николай Гумилев, Даниил Хармс и Иосиф Бродский, даже актер Георгий Жженов - история страны неразрывно связана с камерами петербургских «Крестов».

В смутные «90-ые» здесь «сидели» 12 тысяч человек. И понятно, что спать арестанты могли только по очереди. Журналист Евгений Вышенков попал в «Кресты» в 92-ом - и провел больше года - повезло, что не в самой густонаселенной камере.

«Я сидел более менее - было 12 - а как спали? - смотрите, 6 мест у вас уже есть, 2 места внизу - это 8. Если положить доски - вот тебе и 12», - рассказал Вышенков.

999 камер «Крестов» пустуют уже более 5 лет - подследственных перевели в новый изолятор, а старый получил статус вновь выявленного памятника истории и архитектуры - и туманное будущее.

На продажу выставили здания изолятора общей площадью больше 40-х тысяч кв. метров - естественно, кроме храма - его передадут епархии. 4 гектара на берегу Невы в центре города - казалось бы, лакомый кусок для любого инвестора. Но кардинально перестраивать тюрьму-памятник точно не разрешат, да и государственную историко-культурную экспертизу здесь еще не проводили.

«Тут очень много вопросов может возникнуть. Например - решетки на камерах - они войдут в предмет охраны или не войдут, нужно их будет оставлять или нет? Планировки - конечно, будущая функция диктует изменение планировок - будет это возможно или нет?», - сказал председатель Совета СПб отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Антон Иванов.

Примеры успешного приспособления подобных объектов уже есть - в Финляндии похожую тюрьму превратили в гостиницу, но там камеры - больше, а масштабы - меньше. Возможно, здесь создадут некое общественное арт-пространство - с зоной для отдыха и прогулок. Пока же по мрачным и пустым коридорам «Крестов» гуляют только кошки. Конечно, же черные.

Ранее автор «Бандитского Петербурга» назвал «Кресты» развалившимся замком Люцифера.

#Санкт-Петербург #тюрьма #Кресты
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