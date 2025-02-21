Собянин заявил, что Renault вряд ли «что-то светит» в Москве

Французской корпорации Renault вряд ли «что-то светит» в Москве. Такое заявление сделал мэр столицы Сергей Собянин, комментируя высказывание исполнительного директора иностранной компании Луки де Мео. Последний накануне сказал, что не исключает возвращения в РФ.

«Он, может, и не исключает, но вряд ли ему что-то здесь светит», - ответил градоначальник на вопрос корреспондента «Звезды» Константина Коковешникова.

Напомним, до специальной операции некоторые производственные площадки французской корпорации находились в Москве. Сейчас там выпускают отечественные автомобили.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что иностранным компаниям будет непросто вернуться в Россию. Освободившееся место уже заняли отечественные производители.