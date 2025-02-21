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Собянин заявил, что Renault вряд ли «что-то светит» в Москве

Ранее исполнительный директор французской компании сказал, что не исключает возвращения в Россию.
Константин Коковешников Сергей Лебедев 2025-02-21 16:55:11
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Французской корпорации Renault вряд ли «что-то светит» в Москве. Такое заявление сделал мэр столицы Сергей Собянин, комментируя высказывание исполнительного директора иностранной компании Луки де Мео. Последний накануне сказал, что не исключает возвращения в РФ.

«Он, может, и не исключает, но вряд ли ему что-то здесь светит», - ответил градоначальник на вопрос корреспондента «Звезды» Константина Коковешникова.

Напомним, до специальной операции некоторые производственные площадки французской корпорации находились в Москве. Сейчас там выпускают отечественные автомобили.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что иностранным компаниям будет непросто вернуться в Россию. Освободившееся место уже заняли отечественные производители.

#Москва #Франция #возвращение #бизнес #Сергей Собянин #мэр #иностранные компании
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