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У Геленджика в Черном море столкнулись два грузовых корабля

В результате происшествия утечек в воду не произошло.
Сергей Лебедев 2025-02-21 15:10:07
© Фото: gelendzhikmama, VK © Видео: gelendzhikmama, VK

В акватории Черного моря недалеко от Геленджика столкнулись два грузовых судна. Случилось происшествие сегодня утром.

В результате ЧП один из кораблей получил незначительные повреждения в носовой части. Об этом сообщает ТАСС.

По предварительным данным, никто не пострадал. Также обошлось без загрязнения воды.

Напомним, две недели назад в районе порта Невельск на мель село грузовое судно. У китайского балкера, который перевозил около 1 000 тонн угля, был поврежден отсек для соленой воды, необходимый для придания устойчивости.

На борту судна в качестве топлива перевозилось 54 тонны дизельного топлива для главного двигателя и 706 тонн мазута. Утечек в воду не произошло.

#Краснодарский край #Черное море #судно #Геленджик
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