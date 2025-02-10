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На севшем на мель у Сахалина балкере из Китая нашли две пробоины

Специалисты не выявили следов разлива нефтепродуктов и загрязнения акватории после аварии с китайским балкером.
Дарина Криц 2025-02-10 16:38:08
© Фото: morflot_gov, Telegram

У севшего на мель около берегов Сахалина китайского судна - балкера An Yang 2, - перевозившего грузы насыпью, обнаружили две пробоины.

Как сообщил капитан попавшего в аварийную ситуацию судна, пробоины нашли в балластных танках и форпике. При этом в воду утечек топлива не произошло. Его заявление привела пресс-служба Росморречфлота.

«Имеются две пробоины в балластных танках и форпике, утечек нефтепродуктов не обнаружено. Все запасы находятся в "подвесных" танках, и топливу ничего не угрожает. Все судовые системы и механизмы судна исправны», - заявили в ведомстве.

Уточняется, что на борту An Yang 2 в качестве топлива перевозилось 54 тонны дизельного топлива для главного двигателя и 706 тонн мазута. Кроме того, балкер перевозил 1 000 тонн угля. 

Напомним, после аварии китайского судна возле российского острова власти ввели в Невельском районе Сахалинской области режим чрезвычайной ситуации. 9 февраля сообщалось, что у судна поврежден отсек с соленой водой.

#в стране и мире #происшествие #сахалин #грузовое судно #сесть на мель #балкер #An Yang 2
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