Мантуров: Россия готова рассмотреть возможность продажи титана Boeing

Москва готова рассмотреть возврат американской корпорации Boeing к закупкам российского титана, но пока никто на контакт с правительством не выходил. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.

Он отметил, что до специальной операции компания в большом количестве приобретала не только сам металл. Корпорация покупала уже готовые изделия и детали для самолетов.

Первый заместитель председателя правительства добавил, что Москва будет тщательно рассматривать возвращение каждой иностранной компании.

«Мы будем рассматривать каждый случай в отдельности и с тем, с кем нам выгодно», - подчеркнул Мантуров.

Напомним, накануне первый вице-премьер уже заявлял, что Россия будет допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована.