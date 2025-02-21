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Мантуров: Россия готова рассмотреть возможность продажи титана Boeing

До СВО корпорация в большом количестве приобретала не только сам металл, но и готовые изделия из него.
Сергей Лебедев 2025-02-21 15:46:47
© Фото: Aleksey Smyshlyaev, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Москва готова рассмотреть возврат американской корпорации Boeing к закупкам российского титана, но пока никто на контакт с правительством не выходил. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.

Он отметил, что до специальной операции компания в большом количестве приобретала не только сам металл. Корпорация покупала уже готовые изделия и детали для самолетов.

Первый заместитель председателя правительства добавил, что Москва будет тщательно рассматривать возвращение каждой иностранной компании.

«Мы будем рассматривать каждый случай в отдельности и с тем, с кем нам выгодно», - подчеркнул Мантуров.

Напомним, накануне первый вице-премьер уже заявлял, что Россия будет допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована. 

#Россия #в стране и мире #возвращение #РФ #санкции #денис мантуров #бизнес #иностранные компании
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