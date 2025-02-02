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Автоэксперт объяснил, на что обращать внимание при покупке б/у машины

При подборе машины нужно тщательно проверить ее техническое состояние.
Сергей Лебедев 2025-02-02 12:08:01
© Фото: Виталий Аньков, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

При покупке поддержанного автомобиля необходимо оценить его техническое состояние, а также проверить административное прошлое транспортного средства и не находится ли оно в угоне. Советами по подбору машины в беседе со «Звездой» поделился автоэксперт Дмитрий Попов.

«Нужны очень серьезные проверки технического состояния. Это может быть "промер" геометрии, оценка состояния толщиномером, чтобы посмотреть наличие кузовного ремонта, и проверка на состояние коррозии. Если говорить об углубленной проверке, то можно посмотреть ошибки двигателя через электронику, компрессию и другие диагностические испытания провести», - отметил собеседник.

При этом он отметил, что не следует доверять пробегу, который указан на одометре. Также не стоит обращать сильное внимание на некоторые незначительные детали.

«Доверять не следует тому, что совсем новые коврики и резиночки на педалях. Это способы "подшаманить" автомобиль», - добавил Дмитрий Попов.

Напомним, ранее в беседе со «Звездой» автоблогер Алексей Епищенко назвал популярные способы обмана при покупке машины. Злоумышенники могут предложить расплатиться криптовалютой или выставить машину на аукцион.

#Автомобиль #авто #машина #наш эксклюзив #покупка #поддержанный
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