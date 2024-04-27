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Автоблогер Епищенко назвал популярные способы обмана при покупке машины

Злоумышенники могут предложить автовладельцу расплатиться криптовалютой или выставить машину на аукцион - обычно это заканчивается для владельца плачевно.
Алексей Курильченко 2024-04-27 08:52:15
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

При продаже автомобиля владелец может наткнуться на предложение об оплате криптовалютой или о выставлении своей машины на некий аукцион. К таким предложениям следует относиться крайне настороженно, даже если они звучат выгодно - скорее всего, владельца пытаются развести мошенники. Об этом «Звезде» рассказал автоблогер Алексей Епищенко.

«Продажа автомобиля - это несложные действия, которые в итоге должны привести к деньгам. Если вам начинают предлагать странные действия, связанные с аукционами или криптовалютой, то от этого нужно отказываться. Скорее всего, это мошенническая схема», - рассказал блогер.

Также следует игнорировать «выгодные» объявления со скидками 50-70%. Авторынок устроен таким образом, что машины в нормальном состоянии обычно не продают так дешево.

При покупке авто следует обязательно проверить VIN-номер и сверить его с документами. Преступники могут перебивать номер у угнанных авто и сделать им липовые номера, создавая двойника уже зарегистрированного в РФ автомобиля. Поэтому следует внимательно изучить прилагающиеся к машине документы.

Но и их мошенники могут подделывать. Установить подлинность сертификата можно по ультрафиолетовым печатям или по бумаге - настоящий документ на ощупь не похож на обычный лист А4.

Ранее автоэксперт Антон Ануфриев рассказал, как можно распознать обман в автосервисе. Зачастую механики преувеличивают свои трудозатраты и стараются воспользоваться неосведомленностью водителя.

#Автомобили #криптовалюта #наш эксклюзив #авторынок #Алексей Епищенко
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