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Облик мемориала в память о жертвах «Крокуса» раскроют только 22 марта

Строительство будущего мемориала уже идет.
Виктория Бокий 2025-02-21 14:25:25
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Облик мемориала в память о жертвах теракта в «Крокусе» покажут 22 марта - в день годовщины трагедии. Об этом «Звезде» сообщили в пресс-службе владельцев ТЦ. Также в распоряжении телеканала имеются кадры с места строительства.

Уточняется, что строительство уже началось. Рабочие устанавливают каркас и расчищают площадку.

На кадрах можно заметить, что уже возведены две балки красного цвета и залит фундамент будущего мемориала.

В декабре 2024 года губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что владелец концертной площадки займется строительством мемориала в память о жертвах теракта. Концепция была согласована с властями.

Напомним, что 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и начали расстреливать людей, сидящих в зале. После стрельбы они подожгли зал.

Жертвами теракта стали 145 человек. Более 500 получили ранения. По уголовному делу о нападении проходят 12 человек.

#Теракт #наш эксклюзив #мемориалы #крокус #теракт в крокусе
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