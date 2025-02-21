Облик мемориала в память о жертвах «Крокуса» раскроют только 22 марта

Облик мемориала в память о жертвах теракта в «Крокусе» покажут 22 марта - в день годовщины трагедии. Об этом «Звезде» сообщили в пресс-службе владельцев ТЦ. Также в распоряжении телеканала имеются кадры с места строительства.

Уточняется, что строительство уже началось. Рабочие устанавливают каркас и расчищают площадку.

На кадрах можно заметить, что уже возведены две балки красного цвета и залит фундамент будущего мемориала.

В декабре 2024 года губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что владелец концертной площадки займется строительством мемориала в память о жертвах теракта. Концепция была согласована с властями.

Напомним, что 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и начали расстреливать людей, сидящих в зале. После стрельбы они подожгли зал.

Жертвами теракта стали 145 человек. Более 500 получили ранения. По уголовному делу о нападении проходят 12 человек.