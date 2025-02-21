Путин и Мирзиеев обсудили укрепление партнерства России и Узбекистана

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Главы государств высоко оценили динамику российско-узбекистанских отношений и отметили их интенсивное развитие во всех сферах. Среди ключевых достижений - значительный рост товарооборота, успешное продвижение крупных энергетических и промышленных проектов, а также расширение межрегиональных контактов.
Стороны подтвердили взаимный интерес к дальнейшему укреплению стратегического партнерства и союзничества.
Лидеры двух стран подчеркнули готовность активизировать взаимодействие на уровне правительств, министерств и ведомств для реализации совместных инициатив.
Ранее РФ и Узбекистан приняли программу стратегического партнерства в военной сфере.
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