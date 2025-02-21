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ВС РФ нанесли 11 групповых ударов по Украине за неделю

Удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также беспилотниками.
2025-02-21 13:05:35
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает, что ВС РФ нанесли 11 групповых ударов по Украине за неделю. Удары наносились с 15 по 21 февраля.

Отмечено, что в ходе ударов примеялось высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники.

«Поражены объекты газово-энергетической и портовой инфраструктуры, а также электроподстанции, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины», - говорится в сообщении. 

Также огневое поражение наносилось украинским складам ракетно-артиллерийского вооружения, инфраструктуре вражеских военных аэродромов, цехам сборки и местам хранения ударных беспилотников. 

Российское оборонное ведомство сообщает, что в ходе ударов досталось и пунктам временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников. 

Помимо этого, МО РФ заявило об освобождении населенных пунктов Надеждинка, Новоселка и Новоочереватое. Все они находятся на территории Донецкой Народной Республики. Их взяли под контроль подразделения группировок войск «Центр» и «Восток».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#Украина #беспилотники #спецоперация #Высокоточное оружие #групповые удары
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